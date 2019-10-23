شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح متباينة مع تعويض ارتفاع بوينج إعلانات أرباح ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية متباينة اليوم الأربعاء مع ارتفاع سهم بوينج بعد تأكيد الجدول الزمني لعودة طرازها 737 ماكس إلى الخدمة، في مقابل خسائر من كاتربلر وتكساس إنسترومنتس التي هبط سهمها بفعل توقعات ضعيفة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 47.14 نقطة بما يعادل 0.18 % ليصل إلى 26835.24 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 1.98 نقطة أو 0.07 % إلى 2994.01 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 14.06 نقطة أو 0.17 % إلى 8090.24 نقطة.