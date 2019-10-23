شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق المصرية تشهد إطلاق سلسلة "ريلمي 5" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ السلسلة تطرح مفهوم التوازن بين القوة في الأداء والطاقة

ـ "ريلمي 5 برو" بقدرات ومميزات الهواتف الرائدة لأول مرة في فئته

•"ريلمي 5" هو الأول في مصر الذي يدعم معالج سناب دراجون 665 ذو الذكاء المطور والمحسن، بالإضافة إلى قدرات التصوير التي تتيحها الكاميرا الرباعية 12 ميجا بكسل والأداء والبطارية بسعة 5000 مللي أمبير بسعر يبدأ من 2590 جنيه مصري

•"ريلمي 5 برو" يدعم معالج سناب دراجون 712 المصمم خصيصَا لتقديم أفضل أداء في مختلف الخصائص من الطاقة والكاميرا إلى الألعاب

• يقدم الهاتف أيضًا الجيل الثالث من خاصية الشحن السريع VOOC 3.0 والكاميرا الرباعية بمستشعر سوني IMX586 بدقة 48 ميجا بكسل بسعر يبدأ من 3890 جنيه مصري فقط

ريلمي، الشركة المطورة لتكنولوجيا الهواتف الذكية الأسرع نموًا في الأسواق المصرية، قامت اليوم بالكشف عن أحدث منتجاتها في السوق المصرية، حيث أطلقت هاتفي "ريلمي 5" و"ريلمي 5 برو" اللذان يقدمان أداءً مميزًا في فئاتهم المختلفة، بالإضافة إلى تقديمهم تكنولوجيا الكاميرا الرباعية الفائقة التي تتكون من الكاميرا الرئيسية بالإضافة إلى العديات المختلفة: كاميرا الزوايا فائقة الاتساع، عدسات ألترا ماكرو وكاميرا لقطات البورتريه. كما تدعم سلسة هواتف ريلمي 5 معالج سناب دراجون الرائد من شركة كوالكوم.

من جانبه، أعرب أندرو نبيل، مدير التسويق والعلاقات العامة لشركة "ريلمي" عن حماسه وسعادته بإطلاق سلسلة الهواتف الجديدة في الأسواق المصرية كما صرح: "بإطلاقنا سلسلة هواتف ريلمي 5 نستطيع أن نؤكد قدرتنا على "القفز نحو المستقبل" وإحداث نقلة نوعية في صناعة الهواتف الذكية بثقة ونجاح، كما نطمح إلى إحداث ثورة في تجربة المستخدم المصري" وأضاف نبيل "دعمنا سلسلة هواتف "ريلمي 5" بجميع المميزات التي يبحث عنها المستخدم سواء على مستوي الاداء، التصميم أو التصوير، لتقديم تجربة غير مسبوقة. فسلسلة ريلمي 5 هي الأولى في فئتها التي تطرح هواتف تدعم تقنية الكاميرا الرباعية ومعالج سناب دراجون 665 ثماني النواة لهاتف ريلمي 5 بأسعار تبدأ من ألفين جنيه ومعالج سناب دراجون 712 لريلمي 5 برو بأسعار تبدأ من ثلاث آلاف جنيه"

تدعم الهواتف الجديدة (معالج إشارات الصور) ISP Qualcomm Spectraالذي تم اقترانه ب الجيل الثالث من محرك الذكاء الاصطناعي Hexagon 686 والذي يعد تطورًا لل DSP بالإضافة إلى المعالج الرسومي Adreno GPU، وهو ما يساهم في مضاعفة أداء الذكاء الاصطناعي على مستوى أجزاء الهاتف بالمقارنة مع الجيل القديم من وحدة المعالجة، ويقدم دعم لخصائص التصوير الأكثر تقدمًا بل والمساهمة في تقديم صورًا أفضل من الهواتف في نفس المستوى.

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كما أضاف نبيل أن "ريلمي" نجحت في الاستحواذ على نسبة 3.3% من السوق المصرية، كما تمكنت من تخطي حاجز ال 300 ألف مستخدم خلال عشرة أشهر فقط.

يعد هاتف "ريلمي 5" هو الهاتف الذكي الأول من نوعه الذي يدعم معالج سناب دراجون 665 الثماني النواة، والذي يحتوي على بنية 64 بت وتردد أساسي يصل إلى 2.0 جيجا هرتز، مع أداء قوي وتحكم ممتاز في الطاقة. يوفر معالج كوالكوم سناب دراجون 665 AIE أفضل جودة للصورة التي تسمح بممارسة الألعاب، حيث يوفر تجربة ألعاب مميزة بفضل معدل الإطار السلس والتشغيل السريع والصوت المحيط والصورة عالية الدقة.

يحمل هاتف "ريلمي 5 برو" معالج Qualcomm Snapdragon 712 AIE الذي تم تم تطوير تردد وحدة المعالجة المركزية الأساسية فيه إلى 2.3 جيجا هرتز، ليصبح الأداء الكلي أعلى بنسبة 10٪ من الجيل السابق من معالج كوالكوم سناب دراجون 710. كما تم تزويد المعالج بوحدة معالجة الرسومات Qualcomm Adreno 616، الذي يزيد من أداء الرسومات وفعالية الطاقة بنسبة تصل إلى 35٪ مقارنة بالجيل السابق، بالإضافة إلى محرك معالجة جديد بتقنية الذكاء الاصطناعي من الجيل الثالث والذي بالمقارنة مع الجيل الثاني، يتضح أنه أفضل من حيث قوة المعالجة بمرتين، وبالتالي أفضل من حيث سرعة المعالجة وتحسين تجربة المستخدم.

يأتي هاتف "ريلمي 5" في اللونين الأزرق الكريستالي والأرجواني الكريستالي يدعمهم تقنية اللون الهولوجرامي والتصميم ثلاثي الأبعاد المحسن المستوحى من قطعات الألماس، حيث يأتي بشاشة كبيرة بحجم 6.5 بوصة +HD بتقنية Mini-drop، تعطي مجال رؤية أكبر وتوفر تجربة ممتازة للألعاب والصوت والفيديو، مما يتيح تجربة مشاهدة بمجال رؤية أوسع نطاقًا.

ويقدم الهاتف تجربة صورة مميزة لدعمه تكنولوجيا الكاميرا الرباعية التي تحتوي على كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع 119 درجة (8 ميجا بكسل) والكاميرا الرئيسية 12 ميجا بكسل وعدسات بورتريه (2 ميجا بكسل) وعدسات الترا ماكرو (2 ميجا بكسل)، كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل.

ويدعم هاتف "ريلمي 5" بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يعتمد واجهةالتشغيل Color OS 6.0 القائم على نظام أندرويد 9.0، حيث يتوفر الهاتف نسخة 3+64 جيجابايت بسعر 2590 جنيه مصري و نسخة 4+128 بسعر 3290 جنيه مصري، في حين تتاح نسخة 3+64 بسعر حصري أونلاين علي موقع جوميا بدءاً من الواحدة ظهرًا يوم 24 حتي يوم 27 أكتوبرالجاري.

ويأتي هاتف "ريلمي 5 برو" باللونين الأخضر الكريستالي والأزرق المتلألئ بتقنية الألوان الهولوجرامية والتصميم العاكس، كما يأتي الهاتف مدعومًا بأداءً قويًا يمكنه معالج سناب دراجون 712. يقدم الهاتف تجربة كاميرا غير مسبوقة أيضًا لاحتوائه على تكنولوجيا الكاميرا الرباعية والتي تضم كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع 119 درجة (8 ميجا بكسل) والكاميرا الرئيسية 48 ميجا بكسل بمستشعر سوني IMX586 وعدسات بورتريه (2 ميجا بكسل) وعدسات الترا ماكرو (2 ميجا بكسل) كما تأتي الكاميرا الأمامية IMX471 بمستشعر بدقة 16 ميجا بكسل وبتقنية الذكاء الاصطناعي.

يتميز هاتف "ريلمي 5 برو" بشاشة كاملة عالية الوضوح بحجم 6.3 بوصة (2340 × 1080) والتي توفر رؤية أوسع وأكثر وضوحًا. تم تجهيز "ريلمي 5 برو" ببطارية عالية السعة تبلغ 4035 مللي أمبير ، والتي تدعمها تقنية الشحن السريع من الجيل الثالث VOOC 3.0، كما يعتمد واجهة التشغيل Color OS 6.0 القائم على نظام أندرويد 9.0

تتاح نسخة الهاتف 4+128 جيجابايت بسعر 3890 جنيه مصري ونسخة 8+128 بسعر 4690 جنيه مصري في المتاجر. في حين تتاح نسخة هاتف "ريلمي 5 برو" 4+128 " بسعر حصري علي موقع سوق. كوم بسعر 3790 يوم 28 أكتوبر الساعة 1 ظهرًا حتي يوم 31، كما يبدأ الحجز المسبق لهاتف "ريلمي 5 برو" نسخة 8+128 في "بي تك بدءاً من يوم 22 أكتوبر الجاري".

يدعم الهاتفين واجهة التشغيل المطورة Color OS 6.0 التي تضمن تحسينًا لشكل الهاتف وإدارة أفضل للتواصل كما تدعم الوظائف الأساسية ل Google AR Core للواقع المعزز. وسيشمل هذا التطور في واجهة التشغيل نظام شاشة القفل والشاشة الرئيسية home screen، وصفحة الإشعارات التي تتميز الآن بالاتساع والرحابة وهوية "ريلمي" في التصميم والراحة التأثير البصري والذي يمكنه أكثرنظام أندرويد الخام الذي يقوم عليه نظام التشغيل. وقد تم تعزيز خصائص الحماية والخصوصية ليتمكن المستخدمين من اخفاء البرامج والأيقونات والملفات المراد اخفاءها بالإضافة إلى خاصية فتح الهاتف بالبصمة، كما تيسر خاصية Hotspot Management عملية التحكم في سرعة وحجم استخدام شبكة الاتصال والبيانات.