شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام مدفوعا بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% رابحاً 14.62 نقطة ليغلق عند مستوى 7887.36 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.16% خاسراً 46.19 نقطة ليغلق عند مستوى 3922.06 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 116.7 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 83 شركة، فيما تراجعت 82 شركة. Advertisements وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.09%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.82%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، فقطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.34%. وجاء سهم "نماء للكيماويات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.40%، ثم شركة زين السعودية بنسبة 3.44%، ثم العالمية بنسبة 3.29%، فيما تصدر سهم "الخليجية العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.23% ثم أمانة للتأمين بنسبة 3.74%، ثم سبكيم العالمية بنسبة 2.82%.

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