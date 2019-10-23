شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية 159 مليار دولار عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير التجارة والصناعة، أن إجمالى حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية بلغ نحو159 مليار دولار عام 2018 بنسبة نمو بلغت 17% بالمقارنة بعام 2017، حيث مثلت التجارة البينية الأفريقية نحو 16% من إجمالى تجارة القارة الأفريقية مع مختلف دول العالم.

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جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى جلسة "تعزيز التعاون الصناعى... فرص ومجالات النمو" والتى استعرضت المنطقة الصناعية الروسية فى مصر والفرص المتاحة لتنمية الصادرات الروسية عالية التقنية إلى أفريقيا، وذلك فى إطار فعاليات قمة روسيا-أفريقيا المنعقدة فى مدينة سوتشى الروسية خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر الجارى، وذلك برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين. وقد شارك فى الجلسة كل من أندريه سليبنيف، المدير التنفيذى للمركز الروسى للتصدير؛ كيريل ليبا، مدير عام شركة "ترانسماش" الروسية لتصنيع العربات؛ و ديمترى مازبين، رئيس مجلس إدارة شركة "اورالكيم" الروسية لصناعة الأسمدة.

وقال الوزير، إن الثورة الصناعية الرابعة القائمة على التكنولوجيا الرقمية تمثل فرصة هامة للقارة الأفريقية، خاصة وأنها ستؤدى إلى تغيير كبير فى نماذج الأعمال وعملية الإنتاج، كما أن الاقتصاد الرقمى سيؤدى إلى تحول كبير فى سلاسل القيمة وتطوير المهارات والإنتاج والتجارة عالميًا وهو ما يمثل فرصة للدول الأفريقية لتطوير وزيارة كفاءتها وفعاليتها والتوجه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية والتوسع فى التجارة الإقليمية والعالمية وزيادة تنافسية الصادرات وخفض تكلفة الإنتاج وتخفيض العوائق وتقديم حلول للمدفوعات والشحن وتنافسية التجارة الأفريقية.