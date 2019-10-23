الغذاء والدواء تعلق تسجيل خطوط إنتاج الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء تسجيل جميع خطوط الإنتاج بمصنع الشركة الدولية للصناعات الدوائية (Pharma International Company)، وجميع مستحضرات الشركة المسجلة لديها، وذلك بعد زيارة تفتيشية قامت بها الهيئة إلى المصنع رصدت خلالها مخالفات عدة.
كما قررت الهيئة سحب بعض المستحضرات التي تنتجها الشركة من الأسواق لقيام الشركة بعمل عدد من التغييرات في طريقة تصنيع المستحضرات، دون الرجوع للهيئة لأخذ الموافقة.
ودعت «الغذاء والدواء» في بيان نشرته على موقعها الالكتروني مستهلكي تلك الأدوية إلى عدم إيقاف تناولها إلا بعد مراجعة الطبيب، مشيرة إلى وجود بدائل مسجلة لتلك الأدوية.
الاسم التجاري للأدوية التي علقت الهيئة تسجيلها:
- Biscor 10mg F.C. Tablets
- Biscor 5mg F.C. Tablets
- Cefix 100mg-5ml Suspension
- Cefodox 100mg-5ml Suspension
- Cefodox 200 Mg Film Coated Tablets
- Cefutil 250mg F.C Tablet
- Cefutil 500 Mg Tablets
- Citapram 20mg F.C. Tablets
- Citapram 40mg F.C. Tablets
- Clarixin 500 Mg Tablet
- Elna 0.1% W-W Cream
- Finallerg 10mg F.C Tablet
- Finallerg 1mg-1ml Oral Solution
- Glymet 500mg F-C Tab.
- Glymet 850 Mg Film-Coated Tablet
- Linopril 10 Mg Tablet
- Linopril 20mg Tablet
- Linopril 5mg Tablet
- Nadine 150 Mg Film Coated Tablets
- Nadine 300 Mg Film Coated Tablets
- Simcor 10 Mg F-C Tablets
- Simcor 20 Mg F-C Tablets
- Pamedix 1.5 Mg S.R Tab
- Tidilor 10 Mg Tablet
- Tidilor 5 Mg / 5 Ml Syrup
- Carvidol 12.5 Mg
- l Carvidol 25 Mg
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