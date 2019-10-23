الغذاء والدواء تعلق تسجيل خطوط إنتاج الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء تسجيل جميع خطوط الإنتاج بمصنع الشركة الدولية للصناعات الدوائية (Pharma International Company)، وجميع مستحضرات الشركة المسجلة لديها، وذلك بعد زيارة تفتيشية قامت بها الهيئة إلى المصنع رصدت خلالها مخالفات عدة.

Advertisements

كما قررت الهيئة سحب بعض المستحضرات التي تنتجها الشركة من الأسواق لقيام الشركة بعمل عدد من التغييرات في طريقة تصنيع المستحضرات، دون الرجوع للهيئة لأخذ الموافقة.

ودعت «الغذاء والدواء» في بيان نشرته على موقعها الالكتروني مستهلكي تلك الأدوية إلى عدم إيقاف تناولها إلا بعد مراجعة الطبيب، مشيرة إلى وجود بدائل مسجلة لتلك الأدوية.

الاسم التجاري للأدوية التي علقت الهيئة تسجيلها: