القدية تمنح شركة سعودية عقد إنشاء شبكة الطرق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

منحت شركة القدية للاستثمار عقدا لشركة سعودية للبدء بإنشاء شبكة الطرق التي ستخدم المدينة الترفيهية التي تبنى على مشارف الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية مايكل رينينجر في بيان أمس «بعد الانتهاء من التحضيرات ووضع الخطط، التي استمرت لأشهر عدة أصبحنا جاهزين للبدء ببناء شبكة الطرق الأولى للمشروع».

وأضاف «تأتي هذه الخطوة استكمالا للتقدم الذي حققناه في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك الكشف عن المخطط العام وتصميم 6 فلاجز القدية. يسعدنا عقد شراكة مع شركة سعودية رائدة».

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وأوضح أنه من المتوقع أن يبدأ مشروع إنشاء شبكة الطرق في غضون أسابيع قليلة، وسوف تستمر 14 شهرا. وستربط شبكة الطرق طريق ضرماء مع أولى المشاريع في القدية والتي تشتمل على مكاتب ومحلات تجارية ومطاعم ومحطة للوقود وغيرها. والتي ستكون في البداية بمثابة معسكر للعاملين في المشروع، وستصبح لاحقا مركز خدمات لزوار القدية.

وأشار إلى أن هذا المشروع سوف يتيح لفرق العمل الوصول إلى موقع القدية بسهولة وسرعة، مما يسمح بالقيام بأعمال البنية التحتية في المستقبل مثل المرافق والمناظر الطبيعية.

ويشتمل المشروع، إضافة إلى الطرق الإسفلتية، على بناء جسر يمتد عبر طريق الضرماء، على شكل قوس نحيل يعطي منظرا جماليا رائعا. ومن المقرر إنجاز هذا الجزء من المشروع في نوفمبر 2020.

وقال رئيس التطوير في شركة القدية كريم شما «سوف تكون القدية مكانا ينبض بالحيوية والنشاط دائما وموطنا للإلهام والاستكشاف والمشاركة. وتعد شبكة الطرق التي ستوصل الزوار إلى المشروع جزءا من هذه البيئة الحيوية، التي تصل بين مختلف أرجاء القدية».

مشروع شبكة الطرق: