سوفت بنك تحصل على 80% من «وي وورك» مقابل 9.5 مليارات دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافقت شركة وي وورك الأمريكية على قبول حزمة إنقاذ مالية من مجموعة سوفت بنك اليابانية، مقابل حصول المجموعة على 80% من أسهم الشركة.

وأوضحت الشركة أن مجموعة سوفت بنك ستقدم 5 مليارات دولار في شكل تمويل جديد و3 مليارات دولار في عرض شراء للمساهمين الحاليين. وأشارت إلى أن «سوفت بنك» ستسرع أيضا من التزام تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار.

ووفقا لبيان «وي وورك» سيترك مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي آدم نيومان موقعه كجزء من الصفقة على أن يحل محله رئيس عمليات «سوفت بنك» ماسيلو كلور كرئيس تنفيذي للشركة، وسيبقي نيومان على اتصال بالشركة كمراقب لمجلس ادارتها.

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من جهته قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك ماسايوشي سون في بيان له - وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الأمريكية أن سوفت بنك تملك إيمانا راسخا بأن العالم يشهد تحول في طريقة عمل الناس، وأن «وي وورك» في طليعة هذه الثورة.

وقلل سون من التحديات التي تمر بها «وي وورك»، عادا أن تحديات النمو التي مرت بها الشركة ليست مستغربة بالنسبة لرواد التكنولوجيا في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك» «بما أن الرؤية لم تتغير فنحن ملتزمون بدعمنا وي وورك، وموظفيها وعملائها. لذا قررنا ضخ رأسمال كبير ودعم تشغيلي للشركة».

وذكرت وكالة بلومبيرج الإخبارية أن الصفقة تضع حدا لمعاناة الشركة التي جمعت أموالا بتقييم 47 مليار دولار في يناير الماضي، وانسحبت من محاولة فاشلة للاكتتاب العام في الشهر الماضي، وتقدر قيمتها حاليا بأقل من 8 مليارات دولار في خطة الإنقاذ.