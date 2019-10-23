الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل، رئيسة جامعة عفت، عضو في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تم تعيين سعادة الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل رئيسة جامعة جدة، كعضو في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، في احتفال أقيم في 12 أكتوبر 2019.

تأسست الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم عام 1780م، وهي أكاديمية تكرم التميز وتجتمع مع القادة من كل مجالات النشاط الإنساني لدراسة الأفكار الجديدة، ومعالجة القضايا ذات الأهمية للأمة والعالم، والعمل معًا "لتنمية كل الفنون والعلوم التي تميل إلى تعزيز مصلحة وكرامة وسعادة شعب حر ومستقل وفاضل ".

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تبقى المهمة الثنائية للأكاديمية كما هي بعد 239 عامًا تقريبًا مع الأعضاء الشرفيين من مجالات متنوعة بشكل متزايد مع تركيز العمل على الفنون والديمقراطية والتعليم والشؤون العالمية والعلوم، فهو مجتمع شرفي يعترف ويحتفل بتميز أعضائه، كما يعد مركز أبحاث مستقل يجمع القادة من مختلف التخصصات والمهن وجوانب لمواجهة التحديات الكبيرة.

يشمل أعضاء الأكاديمية أولئك الذين يكتشفون ويطورون المعرفة وأولئك الذين يطبقون المعرفة على مشاكل المجتمع. تم انتخاب أكثر من 13500 عضو منذ عام 1780م، بما في ذلك جورج واشنطن ، بنجامين فرانكلين ألكساندر هاملتون ، تشارلز داروين ، ألبرت أينشتاين ، مارتن لوثر كينغ ، نيلسون مانديلا ، جون إف كينيدي ، بول مكارتني ، على سبيل المثال لا الحصر.

تم انتخاب 190 عضوًا جديدًا هذا العام، من بينهم الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل، رئيسة جامعة عفت بجدة. حيث قال الرئيس أوكستوبي: "مع انتخاب هؤلاء الأعضاء، تدعم الأكاديمية مُثُل البحث والمنح الدراسية والإبداع والتصور والتبادل الفكري بأسلوبٍ حديث والسعي الدؤوب للمعرفة بكل أشكالها."

وعقَّبت سعادة الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل: "لقد كانت لحظة فخر