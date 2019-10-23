شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تطلق «مات إكس» القابل للطي في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت شركة «هواوي تكنولوجيز»، الأربعاء، تلقي الطلبات في الصين؛ لشراء هاتفها «مات إكس» الذكي القابل للطي الذي طال انتظاره؛ إذ تكثف التسويق في البلاد؛ لتعويض ضعف مبيعاتها عالمياً في ظل عقوبات أمريكية.

وتم تأجيل إطلاق هاتف «ميت إكس» الذكي الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس مرتين هذا العام.

تعرضت هواوي، ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية في العالم، لاضطرابات في الإمدادات؛ بسبب إدراج الولايات المتحدة الشركة على قائمتها التجارية السوداء في مايو/أيار.

وتسبب الإجراء في ضربة لمبيعات هواوي من الهواتف الذكية في أوروبا، وهي سوق مهمة لها في الخارج، لكن إيرادات الشركة ارتفعت 27 في المئة في الربع الثالث من العام؛ بفضل مبيعات قوية في الصين، وزيادة الشحنات لطرز كانت قد تم إطلاقها قبل الحظر.

وقال متحدث باسم هواوي، إن الهاتف الذكي الجديد، وهو منافس لجالاكسي فولد الذي تنتجه سامسونج إلكترونيكس وبدأ بيعه الشهر الماضي، سيُطلق رسمياً في 15 نوفمبر/تشرين الثاني بالصين بأسعار تبدأ من 16 ألفاً و999 يوان (2403 دولارات)، وقالت الشركة: إن خطتها لإطلاقه عالمياً لا تزال قيد الاستعراض.

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