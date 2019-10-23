ترامب يرى تقدماً في صوغ اتفاق تجاري أوّلي مع الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن تقدم في صوغ نص اتفاق تجارة أوّلي مع الصين مرجحاً أن يتمكن من توقيعه الشهر المقبل.

ولا يزال ترامب متفائلاً بشأن فرص توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق مصغر أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، في مؤشر إلى فترة من تحسن في الحرب التجارية المدمرة بين البلدين.

وقال ترامب في البيت الأبيض «نعتقد أننا سنتمكن من توقيع وثيقة مكتملة مع الصين بشأن المرحلة الأولى».

وصرح روبرت لايتهايزر ممثل التجارة الأمريكي أن جهود صوغ الاتفاق قبل قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تشيلي الشهر المقبل، «تسير بحسب ما هو مخطط لها» رغم أنه لا يزال هناك بعض الأمور التي لم ينته العمل بها.

وقال لايتهايزر لترامب «هدفنا هو الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق قبل موعد توجهك إلى تشيلي».

وصرح ترامب أنه يتوقع توقيع الاتفاق الأوّلي على هامش القمة عند لقائه الرئيس الصيني شي جين بينج.

ورغم أنه لم ترشح تفاصيل كثيرة عن الاتفاق المصغر، إلا أنه يشمل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية، كما يشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية وصرف العملات، بحسب البيت الأبيض.

والاثنين قال ترامب إن الصينيين «بدؤوا بالشراء».

وفي سياق متصل، أبدى وزير الخارجية الصيني، تفاؤله بقرب التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الاستثمارات المتبادلة، داعياً في الوقت نفسه إلى إجراء محادثات «في أقرب وقت» حول اتفاقية تجارة حرة.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في باريس، قال وانج يي إن لائحة القطاعات التي لا تزال الصين ترفض إتاحتها أمام الاستثمارات الأجنبية تتقلّص، وإن البلاد تبدي انفتاحاً متزايداً مما «يخلق ظروفاً مواتية لإنجاز اتفاق حول الاستثمارات المتبادلة».

وقال وانج «نحن واثقون بأن هذا الاتفاق سينجز» مع الأوروبيين، مضيفاً أن المفاوضات «تحقق تقدماً جيداً».

وتابع أن «القمة التي عقدت هذا العام (بين الاتحاد الأوروبي والصين) شهدت توافقاً لدى قادة الجانبين على ضرورة تحقيق تقدّم حاسم في المفاوضات قبل حلول نهاية العام، للسماح بإنجاز اتفاق نوعي في العام 2020».

وأكد وانج انفتاح الصين على «إطلاق محادثات حول اتفاقية تجارة حرة بين الصين والاتحاد الأوروبي» داعياً لإجراء دراسة جدوى على المدى القصير، ومشدداً على أن «الصين والاتحاد الأوروبي أكبر شريكين اقتصاديين وتجاريين».

وتخوض بكين نزاعاً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الرسوم التجارية، بدأت تداعياته تؤثر في نمو الاقتصاد الصيني.

وقال وانج إنه سيتم توقيع «عدد كبير» من العقود «يراوح بين 30 و40» عقداً بين بكين وباريس خلال الزيارة التي سيجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين من الرابع من نوفمبر إلى السادس منه.

وتابع وانج أن على البلدين الدائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي «العمل معاً لتوجيه رسالة دعم مشترك للتعددية ورسالة دعم لسلطة الأمم المتحدة في مواجهة صعود الأحادية».

وأضاف «علينا أيضاً أن نوجّه رسالة مفادها أن بلدينا يحترمان القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وأن ندافع معاً عن العدالة والمساواة في العالم».

(أ.ف.ب)