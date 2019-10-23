شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.6840، وطالما أن السعر فوق مستوى 0.6800، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للعودة إلى القناة الهابطة من جديد، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.7015.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد