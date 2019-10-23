شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية الآن في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، لنستمر بترجيح الميل الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 56.00 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 59.60 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط