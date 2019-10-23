شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية ليبتعد عن مستوى 54.60، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، تعززه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، ويحتاج السعر لتجاوز المتوسط المتحرك 50 لتسهيل مهمة التوجه نحو 51.80 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي الأول، بينما يمثّل الثبات دون 54.60 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.80 والمقاومة 55.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط