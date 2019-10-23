شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً جديداً لمستوى 17.60، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بفقدان العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يشترط الثبات دون المستوى المذكور، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 16.96.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.20 والمقاومة 17.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط