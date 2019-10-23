شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية ملحوظة في طريقه لاختبار محتمل لمقاومة القناة التصحيحية الهابطة عند 1502.00، بالتزامن مع ظهور إشارات تشبع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، واذي يعتمد على الثبات دون المقاومة المذكورة، بينما يتواجد هدفنا الأول عند 1447.00.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1475.00 والمقاومة 1502.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط