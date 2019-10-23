شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج اليورو مقابل الدولار تدريجياً ليقترب من مستوى 1.1105، والذي يمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة، بانتظار الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.1180 وتمتد إلى 1.1280 بعد اختراق المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستويات 1.1105 و1.1065 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1060 والمقاومة 1.1200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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