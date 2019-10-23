شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتأثر بالعزم السلبي – تحليل - 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال التأثير السلبي لمؤشر ستوكاستيك قائماً، ليدفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي نحو اختبار محتمل لمستوى 0.6800، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، الثبات فوق هذا المستوى يبقي على سيناريو الاتجاه التصحيحي الصاعد قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 0.7015 كهدف أول.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد