شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتأثر بالعزم السلبي – تحليل - 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال التأثير السلبي لمؤشر ستوكاستيك قائماً، ليدفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي نحو اختبار محتمل لمستوى 0.6800، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، الثبات فوق هذا المستوى يبقي على سيناريو الاتجاه التصحيحي الصاعد قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 0.7015 كهدف أول.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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