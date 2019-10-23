شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يختبر الدعم– تحليل -23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر النحاس موجه سلبية مؤقتة ليختبر من خلالها الدعم الممتد نحو 2.6110 متأثرا بسلبية المؤشرات الرئيسية نذكر منها خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء.

نؤكد على أهمية ثبات الدعم الحالي ليزيد من فرص تجديد المحاولات الصاعدة والتي تستهدف بدورها مستوى 2.6945 كأول محطة إيجابية, أما تحقيقه لكسر الدعم الحالي فإن ذلك سيلغي النظرة الإيجابية وليبدأ السعر بتشكيل تداولات سلبية قوية ليتكبد بذلك العديد من الخسائر بانجذابه نحو 2.5750 و 2.5500 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6100 و 2.7000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم