شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستقر ضمن النطاق التصحيحي الهابط – تحليل - 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين مستقرا ضمن النطاق التصحيحي الهابط والقائم بثبات الحاجز المستقر عند 915.00, استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتذبذبه قرب مستوى 20 يدعونا لانتظار تشكيله لهجوم سلبي جديد ليستهدف بذلك الدعم المحوري الممتد نحو 845.00. أما اندفاع السعر فوق الحاجز الحالي, فإن ذلك سيدعم محاولات تجديد الهجوم الصاعد لنتوقع انجذابه بذلك نحو 956.00 وصولا لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمتمركز عند 1025.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 900.00 و 845.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يستقر ضمن النطاق التصحيحي الهابط – تحليل - 23-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.