شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يضطر للتصحيح المؤقت-تحليل - 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر الزج بقوة مقاومة القناة الصاعدة والممتدة حاليا نحو 141.90 ليجبره ذلك على التقاط أنفاسه بتشكيله لبعض التصحيح السلبي لنلاحظ استقراره حاليا بقرب 139.35. كذلك تشكيل مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي لحاجز إضافي بثباته عند 140.25 سيزيد من فرص هبوط السعر ليختبر بذلك الدعم المستقر عند 137.65 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.

أما في حال اندفاع السعر فوق مستوى 140.25 فإن ذلك سيزيد من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة ليتمكن بذلك من الضغط على المقاومة المذكورة سابقا بهدف إيجاد منفذ لاستئناف تسجيل الأهداف خلال الفترة القادمة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.25 و 138.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت