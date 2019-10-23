شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يفشل بتأكيد الاختراق- تحليل - 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر الزوج بتجاوز مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز عند 121.30 لنلاحظ تذبذبه بشكل سلبي ليستقر بذلك ضمن محاور القناة الهابطة والموضحة بالرسم المرفق. كذلك تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 يؤكد تعرض السعر لضغوط سلبية إضافية وليزيد بذلك من فرص تشكيله لتذبذب سلبي ليستهدف بذلك مستوى 120.00 وصولا نحو 119.45. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.00 و 120.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز

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