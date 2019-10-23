شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم هنكل يعزز ثباته الايجابي-تحليل - 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قاوم سعر السهم بتداولاته الأخيرة الضغوط السلبية بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق الدعم المحوري الممتد نحو 82.20 وليستغل ثبات مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي عند 83.85 ليبدأ بتسجيل بعض الأهداف بملامسته لمستوى 85.90. ما سبق, وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك لعزم إيجابي جديد بتذبذبه فوق مستوى 50, نتوقع تشكيل السعر لتذبذب صاعد جديد ليستهدف بذلك المزيد من المستويات الإيجابية والتي تبدأ من 87.10 و 89.00 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 84.70 و 87.10 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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