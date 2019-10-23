شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يعود لاختبار الدعم – تحليل - 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر اللايتكوين بسلبية الآن ليختبر مستوى 52.00 من جديد، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة واستهداف مستوى 40.50 كمحطة تالية. وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 60.15. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.00 والمقاومة 56.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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