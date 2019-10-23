شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يكمل نموذج سلبي – تحليل - 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الإيثريوم تداولات اليوم بسلبية ملحوظة ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر شكّل نموذج رأس وكتفين يدعم استمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، ويتحرك السعر دون خط الرقبة لهذا النموذج الآن، معززاً فرص تحقيق مزيد من الانخفاض اليوم.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً بشرط الثبات دون 189.90، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 149.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 149.10 والمقاومة 175.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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