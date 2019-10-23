شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يستأنف الانخفاض – تحليل - 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر البتكوين بسلبية ملحوظة بعد اختبار المقاومة 8265.00 في الجلسات الماضية، ليتحرك دون حاجز 8000.00 دولار الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 7736.50 ثم 7490.00 كمحطات رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق 8265.00 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7500.00 والمقاومة 8200.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط