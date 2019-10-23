شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك مزيد من الميل الصاعد ليبدأ اختبار المتوسط المتحرك 50، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات الإيجابية، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 0.9990. نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة يتطلب الثبات فوق مستوى 0.9836. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9850 والمقاومة 0.9960 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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