شكرا لقرائتكم خبر عن أكوا باور توقّع اتفاقية لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالغاز في بنغلاديش والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقّعت شركة أكوا باور السعودية مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية الطاقة في بنغلاديش لإنشاء محطة إنتاج للطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي في بنغلاديش.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" عليه فإنه وبموجب الاتفاقية، ستطوّر "أكوا باور" محطات مستقلة لتوليد الطاقة بالغاز بقدرة إنتاجية تصل إلى 3,600 ميجاواط وباستثمار تصل قيمته إلى 2.5 مليار دولار ما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة.

وسيحتوي المشروع بالإضافة إلى محطات توليد الطاقة بالغاز على منشأة مخصصة لإعادة تحويل الغاز المسال باستثمار قدره 500 مليون دولار. وسيكون موقع المشروع في ماهشكالي أو في موقع بديل آخر وفق ما تحدده دراسة الجدوى لاحقاً.

وتعد المحطة المزمع إنشاؤها في بنغلاديش أكبر مشروع لشركة "أكوا باور" لتحويل الغاز الطبيعي إلى طاقة، وأول مشاريعها في سوق الطاقة ببنغلاديش. كما ستتعاون "أكوا باور" مع أرامكو السعودية لأول مرة في مشروع من هذا النوع.

يُذكر أن قطاع الطاقة في بنغلادش هو أحد أسرع قطاعات الطاقة نمواً في منطقة جنوب آسيا، حيث نمواً في قدراته الإنتاجية المركبة لتصل إلى نحو 24,000 ميجاواط من 3,200 ميجاواط فقط عام 2009.

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ووقع المركز الوطني للتخصيص السعودي أولى مبادرات برنامج التخصيص في وقت سابق والتي تتمثل في مشروع رابغ 3 لإنتاج المياه المستقل؛ وفاز بها تحالف شركة أكوا باور.

ووقعت شركة أكوا باور السعودية في نوفمبر الماضي مع الحكومة المصرية عقدا لبناء محطة كهرباء بطاقة 2250 ميغاوات، في الأقصر، بقيمة 2.3 مليار دولار.

وتسعى أكوا باور للتوسع أيضا بالمنطقة حيث ذكرت مجلة ميد في مايو الماضي أنها تقترب من الفوز بعقد إنشاء محطة التحلية المستقلة التي تنفذها هيئة الكهرباء والمياه الاتحادية "فيوا" في أم القيوين.

وأكد محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، في وقت سابق تطلع شركته للتوسع دولياً خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وفي فبراير الماضي قام تجمع تقوده شركة أكوا باور السعودية بتوقيع عقود تنفيذ أول مشروع في المملكة لإنتاج الطاقة البديلة بقوة 300 ميجاواط من الطاقة الشمسية، مع الشركة السعودية للكهرباء لتقديمها للمواطنين بأسعار تنافسية.

وأكوا باور، شركةٌ متخصصة في تزويد الطاقة وتحلية المياه تزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءاً من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) والطاقة الشمسية المركّزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى الفحم النظيف.