شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق: آخر مهلة للبت في معالجة الخسائر المتراكمة 13 نوفمبر المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشركة السعودية لصناعة الورق أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي من المقرر انعقادها لمعالجة الخسائر المتراكمة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتى تنتهي بتاريخ 13 نوفمبر 2019م) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات.

وكانت الشركة قد أعلنت أن خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال.

وكانت الشركة قد أعلنت أمس عن دعوة مجلس الإدارة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية في 29 أكتوبر الجاري، لإعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً .عن طريقة تخفيض رأس المال.

وحسب بيان الشركة سيتم تخفيض رأس المال كالتالي:

• رأس المال قبل التخفيض 245 مليون ريال، رأس المال بعد التخفيض 92 مليون ريال ، بنسبة انخفاض قدرها 62.45%

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• عدد الأسهم قبل التخفيض 24.5 مليون سهم ، عدد الأسهم بعد التخفيض 9.2 مليون سهم.

• طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 15.3 مليون سهم من أسهم الشركة، أي بمعدل إلغاء 1 سهم لكل (1.601) سهم

وذكرت الشركة أنه وفي حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة الغير عادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وتراجعت خسائر الشركة بنسبة 35% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019 إلى 24.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 37.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعدل مجلس إدارة الشركة توصيته بتخفيض رأس مال الشركة، إلى تخفيض بنسبة 62.45% ليتراجع رأس المال من 245 مليون ريال إلى 92 مليون ريال، لينخفض بذلك عدد الأسهم من 24.5 مليون سهم، إلى 9.2 مليون سهم.

وكان المجلس قد أوصى، في سبتمبر الماضي، بتخفيض رأس المال بنسبة 39.2% من 245 مليون ريال إلى 149 مليون ريال، لينخفض بذلك عدد الأسهم من 24.5 مليون سهم، إلى 14.9 مليون سهم.