شكرا لقرائتكم خبر عن موديز تؤكد تصنيفها الائتماني لبروج للتأمين عند Baa2 وتُغيّر النظرة المستقبلية إلى مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني عن قيام وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتأكيد تصنيف قوة التأمين المالية (IFSR) للشركة في الفئة Baa2 مع تغيير نظرتها المستقبلية للشركة من إيجابية إلى مستقرة.

وحسب بيان للشركة على موقع "تداول" يعكس تأكيد تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) في الفئة Baa2 لشركة بروج الحفاظ على جودة الأصول القوية، مع الاحتفاظ بالغالبية من الاستثمارات على شكل نقد وودائع مصرفية وسندات الصكوك الإسلامية ذات الدرجة الاستثمارية، وترجمتها إلى نسبة منخفضة من الأصول عالية المخاطر (HRA) كنسبة مئوية من حقوق الملكية المجمعة، بالإضافة الى تعزيز وضع الاحتياطيات الفنية ومراقبتها.

وحسب البيان يعكس تغير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة زيادة حدة الضغوط التنافسية التي تواجهها الشركة في سوق التأمين السعودي.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات وكالة موديز بأن تحافظ شركة بروج على مستويات الربحية وكفاية رأس المال، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الشركة لاستعادة مركزها المتوسط ضمن أفضل 20 شركة في السوق والحفاظ عليه نظرًا لمستوى المنافسة العالي والسائد حاليًا في سوق التأمين السعودي.

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وكانت شركة بروج للتأمين التعاوني قد أعلنت منذ عام تقريبا عن قيام وكالة موديز لخدمات المستثمرين برفع نظرتها المستقبلية للشركة من مستقرة إلى إيجابية. وأكدت الوكالة حينها تصنيف قوة التأمين المالية (IFSR) للشركة في الفئة Baa2.

وكان مجلس إدارة بروج قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2018، بقيمة 30 مليون ريال، سيتم توزيعها على عدد 30 مليون سهم، بحصة ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 16.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى الإنخفاض في فائض الإكتتاب بنسبة 60.8% نتيجة الإنخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 17.6% وإرتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 12.9%.

كذلك حققت صافي ربح بلغ 19.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 38.9 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام 2018.