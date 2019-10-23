ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل680 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بقيمة 3 جنيهات في أسواق المال مع بداية التعاملات الصباحية مقارنة بأسعار، أمس، ليباع عيار 24 بـ 777 جنيهًا، مقابل 774 جنيهًا.

وسجّل عيار 21 قيمة 680 جنيهًا، وبيع عيار 18 بـ 582 جنيهًا، وسجّل جنيه الذهب 5 آلاف و441 جنيهًا.

الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمصوغات باتحاد الغرف التجارية، يقول إن هناك أسبابا رئيسية جعلت الذهب في وضع متذبذب، خلال الأسبوع الماضي، حيث أن صعود الذهب عالمياً ليسجل 1525 دولارا للأوقية، انعكس على سعر الذهب في مصر، الذي ارتفع بصورة ملحوظة، حيث تتمثل في الخلافات بين الولايات المتحدة والصين لفرض كل منها رسوم ضريبية على وارداتهم من قبل بعضهم للآخر، والهجوم على أرامكو، وتخفيض سعر الفائدة على الدولار يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب الخام في البورصات العالمية في الخارج.

وأشار إلى أن الأسباب التي تتحكم في أسعار الذهب في مصر تكون اقتصادية وسياسية وعالمية، موضحًا أن الذهب في العالم أجمع يقيم سعره بسعر الدولار، وقيمة الدولار في الدولة وتداولها يتحكمان في سعر الذهب في الأسواق، مضيقا: «أن سعر جرام الذهب في مصر عيار 18 ارتفع إلى 593 جنيهًا، وسعر عيار 21 صعد إلى 692 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 حوالي 790 جنيها للجرام، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 5536 جنيهًا».