الذهب مستقر في ظل ضبابية بشأن بريكست

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الذهب

استقرت أسعار الذهب دون تغيير إلى حد كبير اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما يلقى المعدن الأصفر الدعم من بعض عمليات الشراء التي تستند لعوامل فنية.

وبحلول الساعة 06:22 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1489.31 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1492.40 دولار للأوقية.

وتراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد أن رفض مشرعون بريطانيون الجدول الزمني المقترح من جانب الحكومة لإقرار تشريع للتصديق على اتفاق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وعلى جبهة الحرب التجارية، قال له يو تشينغ نائب وزير الخارجية الصيني إن الصين والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في المحادثات التجارية، مضيفا أنه طالما احترام الجانبان بعضهما البعض، فما من مشكلة لا يمكن حلها.

Advertisements

وفرض الاقتصادان الكبيران سلسلة من الرسوم الجمركية المتبادلة على مدى 15 شهرا الفائتة مما أضر بالأسواق المالية وأوقد مخاوف من ركود عالمي.

ويُعتبر الذهب من أصول الملاذ الآمن وعادة ما يُستخدم للتحوط في مواجهة الضبابية السياسية والاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.49 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 892.28 دولار واستقر البلاديوم عند 1755.49 دولار للأوقية.