شكرا لقرائتكم خبر عن 63 مليار ريال قيمة إصدارات الصكوك الحكومية بالسعودية في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت قيمة الإصدارات الحكومية من الصكوك للعام الجاري بالسعودية 63 مليار ريال.

وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين لإصدارها المحلي لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2019، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال بمبلغ 7.27 مليار ريال.

ويعد إصدار أكتوبر رابع أضخم إصدار حكومي (بالعملة المحلية) من حيث القيمة، وذلك بعد صكوك أبريل بقيمة 11.6 مليار ريال، وصكوك فبراير بقيمة 9.3 مليار ريال، وصكوك سبتمبر بقيمة 8.8 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وأظهر الرصد على منحنى العائد السيادي، أن تكلفة الاستدانة للإصدارات المستقبلية في الوقت الحالي، من السوق المحلية، تعد متدنية مقارنة بالاستدانة بعملة الدولار.

وكانت الحكومة السعودية قد قامت يوم الأحد بطرح إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بشهر أكتوبر، الذي تبدأ فيه استقبال طلبات المستثمرين في أدوات الدخل الثابت.

وجاء الإصدار في وقت دخلت فيه الإصدارات السيادية حول العالم "ولا سيما ذات التصنيف الائتماني المرتفع" مرحلة تدني مستويات العائد، وستتم تسوية الإصدار يوم الأربعاء من هذا الأسبوع.