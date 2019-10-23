شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتزم إصدار صكوك دولية بـ2.5 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كلفت السعودية بنوكا من بينها جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد بإدارة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأظهرت وثيقة لأحد البنوك أن طرح الصكوك الجديدة التي تُستحق في 2029من المتوقع أن يكتمل أمس الثلاثاء.

وتقدم الصكوك عائدا أوليا يعادل ما بين 145 و150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، بحسب "رويترز".

وهذا العام، جمعت ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) من بيع باكورة سنداتها بالعملة الأوروبية الموحدة، و7.5 مليار دولار من سندات تقليدية في يناير.

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وأفادت الوثيقة أن صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة للعام الجاري. وقال مديرو صناديق إن سعر التسويق الأولي يعطي الصكوك علاوة نحو 20 نقطة أساس فوق المنحنى الحالي.

وعادة ما يفوق الاكتتاب في الصكوك بمنطقة الخليج المعروض نظرا لنقص المعروض من الأصول المتوافقة مع الشريعة.

وفي هذا السياق، أوضحت مديرة الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال في دبي، زينة رزق، أن خفض فيتش تصنيف السعودية في الآونة الأخيرة لن يكون له تأثير يذكر على إقبال المستثمرين على الصكوك.

وينسق الصفقة جيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد، وتتولى الجزيرة كابيتال دور المدير المشترك. وبشكل منفصل، أعلنت الحكومة أنها أصدرت صكوكا محلية بقيمة 7.265 مليار ريال (1.94 مليار دولار).

وكان فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية، قد صرح في وقت سابق بأن المملكة ستطرق أسواق السندات الدولية بصفة منتظمة في المستقبل، وتخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بالدولار قبل نهاية العام الحالي.