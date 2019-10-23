شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح "سبكيم" 38% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 38.38% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 111.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 180.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 177 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 328 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى الانخفاض في أسعار معظم منتجات الشركة. وعلاوة على ذلك يعود سبب الانخفاض إلى الصيانة المجدولة في مصنع حمض الأسيتيك ومصنع خلات الفينيل الأحادي ومصنع أول أكسيد الكربون كما تم الإعلان عنه سابقا في تداول نتج عنه انخفاض في الإنتاج وبالتالي كميات المبيعات. وعلى الرغم من زيادة كمية مبيعات الميثانول في الربع الحالي نتيجة لمشروع رفع كفاءة الطاقة وتحسين أداء مصنع الميثانول وانخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم

وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مساهمة في الأرباح لمدة ثلاثة أشهر من شركة الصحراء للبتروكيماويات بعد الاندماج.

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وارتفعت الإيرادات إلى 1.4 مليار ريال في الربع الثالث، مُقابل إيرادات بلغت 1.3 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 436.6 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 543 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018. بنسبة تراجع بلغت 19.59%.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 325.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 362.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة تراجع بلغت 10.3%.

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