شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت الشمالية" ترتفع 426% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة أسمنت المنطقة الشمالية، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 425.56% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 26.23 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 4.99 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 37.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 17.82 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني إلى زيادة متوسط اسعار البيع وزيادة مبيعات الأسمنت الأبيض مقارنة بالسنة السابقة.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثاني إلى 194.7 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 99 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 55.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 315.27 ألف ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 29.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 5.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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