شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار المنتجات يدفع معادن لتكبد الخسائر بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، المُعلنة اليوم الثلاثاء تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 92.04 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 414.98 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 269.35 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 973.309 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر بالربع الثالث إلى الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لجميع المنتجات بإستثناء الذهب، كذلك الإنخفاض في حجم مبيعات الأمونيا، الألومنيوم والألومينا على الرغم من الزيادة في حجم مبيعات أسمدة فوسفات الأمونيا، المنتجات المدرفلة المسطحة والذهب. كذلك لإنخفاض الحصة في صافي الربح في مشروع مشترك (سامابكو) وكذلك زيادة الدخل من ودائع لأجل والإيرادات الأخرى.

وذكرت الشركة أنه وعلى إثر بدء العمليات التجارية خلال شهر ديسمبر 2018 لكل من شركة معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن للدرفلة على النتائج لهذا الربع، والذي أدى إلى زيادة تكلفة المبيعات بمقدار 71% نتيجة لزيادة حجم المبيعات وكذلك الزيادة في تكلفة المدخلات. زادت مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 44%، مصاريف الإستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 98% وتكلفة التمويل بنسبة 15%.

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وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات بنسبة 25.9% إلى 4.3 مليار ريال في الربع الثاني مُقابل إيرادات بلغت 3.4 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 462.92 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.57 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 370.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.155 مليار ريال في النصف المقابل من 2018.

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