شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح مصرف الإنماء ترتفع 12% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية غير المدققة لمصرف الإنماء، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 11.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقال البنك، في بيان منشور على موقع السوق، إنه حقق صافي أرباح بلغ 713 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 636 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 19%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمار بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من الاستثمارات بالقيمة العادلة ودخل تحويل العملات، والتي عوضت جزء من الانخفاض في دخل رسوم الخدمات المصرفية.

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وحقق البنك صافي أرباح بلغ 2.03 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.81 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.2 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2018.

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