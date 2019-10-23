شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الاتصالات السعودية" ترتفع 4% بالربع الثالث وإدارتها توصي بتوزيع 2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الاتصالات السعودية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 3.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 2.75 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.64 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 3.32 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 3.23 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام 2019م بمبلغ 104 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

1) ارتفاع الإيرادات بمبلغ 794 مليون ريال والذي قابله ارتفاع بتكلفة الايرادات بمبلغ 724 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 70 مليون ريال.

2) انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 22 مليون ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود لانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 219 مليون ريال والذي قابلة ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 180 مليون ريال وارتفاع الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 17 مليون ريال.

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3) تسجيل اجمالي مصاريف أخرى بمبلغ وقدره (254) مليون ريال مقارنة بإجمالي مصاريف أخرى قدرها (291) مليون ريال.

4) نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019م، تأثر الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) للربع الحالي إيجاباً بمبلغ 180 مليون ريال.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.34 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 7.67 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2 مليار ريال عن الربع الثالث من العام 2019، بواقع 1 ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وحسب بيان الشركة ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وكشفت البيانات المالية للشركة في وقت سابق، تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 5 مليار ريال في النصف المُقابل من العام 2018.

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