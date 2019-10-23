شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الرياض (1010) الارتفاع في آخر جلساته ، ليسجل أعلى سعر له عند 22.86 ، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص من مكاسبه ويغلق على أرباح بلغت نسبتها 3.48% بما يعادل 0.74 ريال ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليظل السهم بهذا الإغلاق مستقراً أدنى مستوى المقاومة 22.40 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 14.90 إلى 29.90) ، في ظل استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي مرة أخرى عند 20.62 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 22.40 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.62 ومستوى المقاومة 23.60 .