شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يواجه خط اتجاه هابط – تحليل صباحي - 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم مصرف الإنماء (1150) باللون الأخر في آخر جلساته ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.88% بما يعادل 1.00 ريال ، ليواجه السهم بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه هابط على المدى القصير ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول . Advertisements مازلنا نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 20.70 ، طيلة ثبات المقاومة 22.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.70 ومستوى المقاومة 22.00 .

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