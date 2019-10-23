شكرا لقرائتكم خبر عن الدرع يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الدرع العربي (8070) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.96% بما يعادل 0.28 ريال . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 15.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 13.70 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 15.00 .

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