شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يخترق سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم البلاد (1140) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مصحوباً بارتفاع محدود بأحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 4.45% بما يعادل 1.10 ريال ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 24.84 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 26.90 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.84 ومستوى المقاومة 26.90 .