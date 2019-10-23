البلاد يخترق سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 23-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم البلاد (1140) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مصحوباً بارتفاع محدود بأحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 4.45% بما يعادل 1.10 ريال ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 24.84 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 26.90 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.84 ومستوى المقاومة 26.90 .
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