الأهلية يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 23-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الأهلية للتأمين التعاوني (8140) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، لينجح السهم بهذا الارتفاع بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 3.47% بما يعادل 0.42 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم كمحاولة منه لتصحيحي الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، مصحوباً في ذلك بارتفاع تدريجي ملحوظ بأحجام التداول .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 11.99 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 13.53 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.99 ومستوى المقاومة 13.53 .
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