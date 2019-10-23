شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) للجلسة الثانية على التوالي ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 17.95 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 13.38 إلى 20.78) ، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.90% بما يعادل -0.16 ريال ، ليستند السهم بهذا الانخفاض لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 17.08 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 17.95 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.08 ومستوى المقاومة 17.95 .