سيرا ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 23-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) للجلسة الثانية على التوالي ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 17.95 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 13.38 إلى 20.78) ، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.90% بما يعادل -0.16 ريال ، ليستند السهم بهذا الانخفاض لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 17.08 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 17.95 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.08 ومستوى المقاومة 17.95 .
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