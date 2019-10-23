شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم صناعة الورق (2300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.61% بما يعادل -0.06 ريال ، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي بها ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 8.93 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.56 استعداداً لمهاجمته . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.11 ومستوى المقاومة 10.56 .

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