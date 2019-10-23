شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي - 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم البحري (4030) الارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.46% بما يعادل 0.45 ريال ، وذلك بعدما حاول السهم سابقاً تصحيح الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، وبحث خلال رحلة انخفاضه عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ، ويبدو أنه وجد ضالته في مستوى الدعم المحوري 30.00 ، فبعد استناده لهذا الدعم قفز بعدها ارتفاعاً ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم ، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 30.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 34.90 مرة أخرى .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.50 ومستوى المقاومة 33.00 .