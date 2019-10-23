شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الأرضية محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الخدمات الأرضية (4031) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم ، ليتكون بذلك دايفرجنس إيجابي بها ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.47% بما يعادل 0.15 ريال .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 34.20 ، طيلة ثبات الدعم 31.45 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.45 ومستوى المقاومة 33.35 .
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