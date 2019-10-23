شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الرئـيس التنفيذي لـ «أرابتك للإنشاءات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة «أرابتك القابضة»، استقالة «بويد ميريت» الرئيس التنفيذي لشركة «أرابتك للإنشاءات» إحدى شركاتها التابعة. وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أن وائل فرسخ، الرئيس التشغيلي للمجموعة، سيتولى مهام ومسؤوليات الرئيس التنفيذي ل«أرابتك للإنشاءات» حتى إشعار آخر.

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