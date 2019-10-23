«مصدر» تطور مشروعاًللطاقة الشمسية في أوزبكستان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، «مصدر»، التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار»، عن فوزها بمناقصة تطوير أول مشروع مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص للطاقة الشمسية في جمهورية أوزبكستان والذي يندرج ضمن برنامج مؤسسة التمويل الدولية لتوسيع الطاقة الشمسية.

وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكية أعلنت فوز «مصدر» بتطوير المشروع بعد تقديمها أقل سعر لتكلفة إنتاج الكهرباء من بين العروض المتنافسة لتطوير محطة للطاقة الشمسية على مستوى المرافق الخدمية بقدرة 100 ميجاواط التي سيتم إنشاؤها في منطقة نافوي.

وأكد شكرت فافيف نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، أن إطلاق أول مناقصة تنافسية تتضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد يعد مبادرة مهمة لتطوير السوق المحلية في قطاع إنتاج الطاقة مستقبلاً.

من جانبه، أعرب محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» عن سعادته بفوز «مصدر» بمناقصة تطوير مشروع محطة نافوي للطاقة الشمسية.

وقال إنه على مدى أكثر من عشر سنوات دأبت «مصدر» على نشر مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة المبتكرة في أكثر من 25 دولة، ويعكس اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص التزامنا المشترك مع حكومة أوزبكستان بالمساهمة في تحقيق خطط البلاد الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة.

ويدعم المشروع الجديد خطة أوزبكستان الطموحة لإنتاج 5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 بهدف تنويع مزيج الطاقة في البلاد.

ووفقاً لبرنامج «توسيع الطاقة الشمسية» تهدف أوزبكستان إلى تطوير مشاريع طاقة شمسية تصل قدرتها الإنتاجية إلى 1 جيجاواط وتعد محطة «نافوي» للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاواط هي الخطوة الأولى ضمن هذه الاستراتيجية.

ومن المتوقع اكتمال تمويل المشروع بنهاية الربع الأول من عام 2020 في حين سيستغرق إنشاء محطة الطاقة الشمسية عاماً كاملاً. (وام)