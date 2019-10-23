شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات أكبر نقطة جذب لشركات التكنولوجيا المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
احتلت دولة الإمارات الصدارة عربياً كأكبر نقطة جذب لشركات التكنولوجيا المالية، مستحوذة على 46% من إجمالي الشركات الناشئة في هذا القطاع. وبحسب تقرير أطلقته «ماجنيت»، بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، فقد استحوذت دولة الإمارات أيضاً على 69% من إجمالي التمويل خلال عام 2019 وحتى تاريخه.
كما لحظ التقرير، الذي حمل عنوان «تقرير مشاريع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019»، بروز متصاعد لمشاريع التكنولوجيا المالية في بلدان مثل البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية، مع إطلاق العديد من المبادرات الخاصة والحكومية لتعزيز هذا القطاع.
وارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل سريع خلال السنوات الماضية، حيث ازداد عددها بوتيرة أسرع من غيرها من القطاعات. ومنذ عام 2012، شهد عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة معدل نمو سنوي مركب بلغ 39%، حيث يوجد الآن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما مجموعه 310 شركة ناشئة نشطة في هذا المجال.
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